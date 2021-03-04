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"Мотор Сич" готовят к национализации. Уже есть законопроект

4 марта, 13:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Документ внесут в Верховную Раду очень скоро, анонсировал Арахамия

В ближайшее время в Верховную Раду внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

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Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Арахамии, документ уже подготовлен, он может появиться в парламенте уже на этой неделе.

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"Этот вопрос обороноспособности. Нужно урегулировать правовой статус этой компании. <...> Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры. Cейчас не определено состояние предприятия, а там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия", – рассказал нардеп.

Напомним, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятие.

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А США уже давно соревнуются с Китаем за "Мотор Сич" – одну из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

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Верховная Рада национализация законопроект Мотор Сич Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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