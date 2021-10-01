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Мошенники вспомнили старую схему обмана: как наживаются на пенсионерах

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 14:09
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Мошенники изображают социальных работников и обещают начислить 13-ю пенсию
У пенсионерки мошенники украли 2 тысячи гривен
У пенсионерки мошенники украли 2 тысячи гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новый способ обманывать украинцев. Они предлагают пенсионерам 13-ю пенсию, а для этого записывают паспортные данные и реквизиты банковских карт хозяев.

Об этом сообщает "Сегодня".

Что случилось?

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"Объявляют мне, что в данный момент ввели новое постановление, будет 13 пенсия. Ну классно, же. Документы нужны. Я принесла. Они сфотографировали, копии сняли, и карта. Куда поступает моя пенсия. Они тоже сфографировали карточку. Со всех сторон. Ждите. Будут поступления вам на карточку", – рассказала пенсионерка Людмила Баева.

И начислений так и не дождалась. За пара дней пошла снять деньги за покупками, зато увидела опустошенную карточку – не хватало 2 тыс грн.

"Пишется: на счету нет денег. Я: как это так, нет? Я сразу к менеджеру. Я говорю: а что происходит? Она говорит ну давайте посмотрим, говорит так у вас списаны все деньги на покупку какой-то электронной сигареты, короче через интернет была покупка. Мне оно надо? В 64 года покупка сигарет? Мне объяснили что уже не первый раз такое", – сказала она.

Что говорят эксперты?

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Эксперты напоминают, что соцработники не ходят по квартирам и не предлагают пенсии.

"Где это видано чтобы пенсионный фонд ходил по квартирам и предлагал какие-то деньги. Если хотите подробнее узнать о каких-то мерах, вы заходите на официальный сайт и узнаете обо всех возможных акциях", – сказал киберексперт Игорь Ковалевский.

13-пенсия – схема не нова. И, несмотря на это, обманутых из года в год не уменьшается. Почему же пенсионеры верят в легенду о дополнительной выплате?

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"Старое поколение помнит, что такое 13 зарплата. Она кое-где есть премиальная. Но 13 пенсии в нашей стране никогда не существовало. Но люди услышав такую фразу, начинают в нее верить. Они готовы отдать все свои реквизиты, чтобы получить кровно заработанные деньги, как они это считают. Но именно в этом кроется мошенничество", – сказал эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Ни в коем случае не давайте никому и никогда данные банковской карты и документы. Злоумышленники могут не только опустошить ваш счет, но и набрать кредитов на ваше имя. И если уж стали жертвой аферистов – обратитесь в банк.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложении "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Также сообщалось, что в Украине мошенники придумали новую схему для обмана людей – на этот раз с помощью отправки товара наложенным платежом через "Новую почту" .

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