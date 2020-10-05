Мошенники устанавливают вирусы через QR-коды: как защитить свой смартфон от взлома (видео)

Мошенники подменяют QR-коды в меню кафе и ресторанов, чтобы взламывать гаджеты посетителей

Проникают незаметно в телефон и воруют данные. Мошенники научились устанавливать программы в мобильный жертвы, пока она просто сканирует QR-код. Обо всех деталях новой мошеннической схемы читайте дальше.

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С началом карантина в учреждениях общепита, то есть, в кафе, пабах и ресторанах, обычные бумажные меню заменили на электронные. Этим мошенники и пользуются – подменяют наклейки с настоящим кодом на вредоносные. Жертвой такой аферы стала киевлянка Татьяна. На днях она с дочкой зашла в кафе. Попытались открыть электронное меню, но отсканировать QR-код с первой попытки не удалось.

"Он не открылся. Мы пересели на другой столик, там отсканировали, посидели, поели, попили, а самое интересное началось немного попозже. У меня заблокировали аккаунт в социальных сетях, потом я не могла попасть в приложение мобильного банкинга", – рассказывает женщина.

Доступ к странице в соцсети и мобильному банкингу Татьяне помог восстановить кибер-эксперт Руслан Болгов. Ему пришлось полностью стереть все данные с телефона. Мужчина отмечает, что так называемые электронные скан-коды могут быть даже опаснее обычных вирусных ссылок.

"Любой QR-код это автоматическая загрузка данных на телефон. Вы даете доступ мошенникам к вашим социальным страницам, к вашему интернет-банкингу и ко всей информации, которая хранится на вашем телефоне", – говорит эксперт по кибербезопасности.

Убережет от кибер-атак функция защиты браузера в телефоне. Включать этот режим следует перед тем как собрались открывать сторонние ссылки, или сканировать QR-ар коды. Также следует защитить и мобильные приложения, которые хранят ваши персональные данные.

"Необходимо поставить двухэтапную аутентификацию. Это двойная защита ваших социальных сетей. Вы не должны использовать один и тот же пароль для всего. Пароли, которые идут на мобильный банкинг и на страничку в соцсетях-должны быть разными", – Руслан Болгов

Это дополнительно защитит ваш гаджет от несанкционированных атак.

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