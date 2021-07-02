Мошенники стали использовать приложение "Дія" для своих махинаций. Что произошло

Аферисты через приложение "Дія" оформили на украинку кредит, и теперь ей не дают покоя коллекторы

Электронный паспорт. Фото: "Дія"

В Украине распространяется новый способ мошенничества. Мошенники оформили на женщину кредит с помощью программы "Дія", а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами.

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Об этом в Facebook сообщил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"Цифровой апокалипсис в Украине объявляется открытым. Гражданка Украины Людмила Ж. (это реальный человек, все контактные данные и копии документов есть) якобы "взяла кредит" через приложение "Дія". Конечно, она этот кредит не брала. Конечно, она даже не зарегистрирована в "Діє". Конечно, на момент оформления мошеннического кредита у нее не было даже ID-карты (а был старый бумажный паспорт-книжечка)", - написал он.

По его словам, гражданка обратилась с жалобой в кредитное учреждение, предоставившее кредит, но там ответили, что "у Общества отсутствуют достаточные основания считать, что кредитный договор с Обществом вместо Людмилы заключен другим лицом".

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Пострадавшая также написала заявление в полицию и киберполицию, но результатов это не дало.

Далее она обратилась к "Дію" и в Национальный банк. В "Дії" ей ответили, что приложение хорошо защищено и получить кредит с его помощью невозможно, а Нацбанк ответил, что "в Нацбанке отсутствуют полномочия по расследованию и подтверждения или опровержения фактов противоправного образования кредитной задолженности".

"НБУ, вместо помощи, вежливо сообщает потерпевшей, что общая сумма задолженности по состоянию на 7 июня 2021 составила 11 677,5 грн, которая состоит из: 2 430,00 грн – тело кредита; 9 247,5 – проценты, начисленные за пользование кредитом", - добавил Корсун.

Ранее сообщалось, что "Дія" теперь работает и в супермаркетах.

О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":