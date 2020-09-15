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Как мошенники списывают деньги с карточек: новая схема (видео)

15 сентября, 13:16

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Нажатие всего одной кнопки может дать доступ ко всем счетам

Приложения на смартфоне опустошают банковские счета украинцев. Новая мошенническая схема заработала на полную катушку. Как уберечь деньги от кражи в интернет-приложениях выясняли корреспонденты новостей "Сегодня".

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Почти каждый украинец сегодня имеет смартфон. На него скачиваются самые разные приложения. Регистрируясь в них, мы даем согласие соблюдать правила использования. И именно в этот момент с нашего счета могут исчезнуть все деньги. В похожей ситуации оказался ведущий канала "Украина 24" Максим Несмеянов. С его карточки исчезло несколько сотен гривен.

"452 гривны обналичили. Это было 20 августа в 16:44, у меня сняли резко 452 гривни. В графе расходов – покупка из категории "Другое". Я такой думаю: "Что за покупку я сделал, если жена вот рядом?", – рассказывает Максим.

Оказалось, что средства снял неизвестный сайт, на который Максим якобы подписался. Но на самом деле он, конечно, не делал этого. На запрос о возврате средств мошенники ответили следующее: "К сожалению, вернуть средства мы не можем, ведь вам было отправлено сообщено о том, что через семь дней после регистрации и пользования нашими услугами, будет списана оплата за месяц".

Такие схемы популярны среди мошенников, – предостерегает эксперт по безопасности. Особенно если вы привязываете свою карту к интернет-магазинам или программам в смартфоне.

"Вы можете скачать любое приложение , а оно окажется вирусным. Таким, которое именно считывает информацию с ваших банковских карт, приложений интеренет-банкинга. И когда ваши пароли все скачались, вы подтвердили права на использование, ведь права, которые запрашивают приложения, по большому счету не читает никто", – объясняет эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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Поэтому, прежде чем скачивать новое приложение на смартфон, а тем более, привязывать к нему свою платежную карточку, следует удостовериться, что все безопасно.

"Нужно читать права, которые требует от вас та или иная программа. Если у вас фонарик требует права от вашей записной книжки от ваших паролей, то зачем такой фонарик нужен?", – отмечает эксперт.

Если подобная ситуация уже произошла, эксперт советует сразу обращаться в банк с заявлением о мошенничестве. При оперативности деньги можно будет вернуть.

Напомним, ранее мы разбирались в том, как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев. В недавно нашумевшем скандале с B2B Jewelry выяснилось, что украинцы успели отдать в эту "мышеловку" 250 млн долларов.

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Источник: Сегодня

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