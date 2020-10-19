Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?

"Поздравляем! Вы только что выиграли автомобиль!". Такими SMS уже давно и весьма успешно выманивают деньги у украинцев. Самое плохое в таких схемах – то, что предприниматели ведут деятельность законно. В том, как работает схема, разбирались журналисты "Сегодня".

Реклама

Редакцию "Сегодня" поразила история женщины, которая 17 лет скупает ненужные вещи в надежде наконец получить свой выигрыш. Леся Михайловна Ильчук – бывший главный технолог сахарного завода в Черкасской области, который уже несколько лет как не работает. На бумаге она – почти миллионерша.

Первый ее выигрыш составил 350 тысяч гривен. Но по телефону ее уведомили, что для получения денег она должна заказать на сайте определенные товары. После этого были еще десятки SMS, писем, сертификатов о выплате кругленьких сумм. Но в итоге в доме у Леси Михайловны только куча разного хлама – моющие средства, лекарства...

Количество купленных товаров растет, а денег так и нет. Отговорки у организаторов акций простые – то документы потеряли, то клиент мало заказал, то появилось очередное "супер-предложение", которое позволяет увеличить приз. Один раз прислали даже приглашение на свадьбу и добавили, что после заключения брака все договора, оформленные на старую фамилию будут недействительны.

Читайте также: В Украине активизировались "черные риелторы": как защитить наследство (видео)

Реклама

Когда мы решили проверить данные о компаниях, то нашли видео, в котором полтавская ютуб-блогер Елена Романкова делится роликом о неожиданном выигрыше в акции, в которой не принимала участия. Елена просто получила SMS о выигрыше 409 тысяч гривен. На видео она пытается понять, как забрать деньги. В частности, звонит в колл-центр, где ей говорят о необходимости купить набор товаров за 500 гривен. Приз, мол, пропадет, если не сделать заказ сразу.

Бывший сотрудник такой фирмы анонимно признался "Сегодня", что там работают исключительно менеджеры по продажам. И их задача – просто "впарить" как можно больше товара.

Юрист Михаил Ильяшев уверяет: несмотря на то, что мошенники тщательно прорабатывают все документы, привлечь их к ответственности все-таки можно. Для этого нужно собирать все письма и SMS и направлять их в правоохранительные органы.

"Все эти письма, которые люди получают, я бы собирал и направлял в правоохранительные органы, чтобы они не делали вид, что ничего не знают. На самом деле здесь есть признаки мошенничества", – говорит юрист.

Даже если суд будет тянуться несколько лет, это все равно усложнит жизнь мошенникам. А в результате организаторам грозят вполне реальные сроки – до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как мошенники устанавливают вирусы через QR-коды. Эксперты предупреждают, что электронные скан-коды могут быть даже опаснее обычных вирусных ссылок.

Реклама

Также мы писали о том, что аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры украинцев. Злоумышленники даже показывают удостоверения. Эксперты по безопасности рассказали, как проверить подлинность.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама