Мошенники придумали новые схемы выманивания средств онлайн: как не стать жертвой

Полиция за неделю получила более сотни обращений от обманутых граждан

Предприниматели только начали оформлять заявления на компенсацию в 8000 гривен от государства, как возникли сайты, где такую помощь предлагают всем без исключения. Кое-кто на это уже купился, потому что в полиции за неделю – более сотни обращений. Как отличить государственный сайт от мошеннического – выясняла Дарья Трунова.

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Если вы физлицо-предприниматель и хотите получить компенсацию в 8000 гривен от государства – единственный сайт и приложение, где можно подать заявление – это "ДіЯ". Другие сайты, которые предлагают помощь каждому украинцу, а не только предпринимателям – и просят указать номер банковской карточки и паспортные данные – это мошенники.

Чтобы получить помощь в 8000 гривен и при этом не быть предпринимателем – злоумышленники просили посетителей оплатить якобы юриста. Так – получали и деньги, и персональные данные. От таких действий мошенников уже пострадали несколько сотен украинцев.

Ярослав Коломиец, старший инспектор противодействия преступлениям в банковской сфере департамента киберполиции, рассказывает, что за первые дни поступило около 100 обращений. Ежедневно поступает около 10-20 новых случаев, когда мошенники пытаются завладеть деньгами. Заведены уголовные производства. Досудебное расследование продолжается.

Что делать тем, кто уже стал жертвой аферистов, объясняет юрист Михаил Ильяшев:

"Если на стадии предоставления информации о карточке – и там пин-коды, то необходимо обратиться в банк и заблокировать эту карточку. А потом перевыпустить новую. Если человек уже потерял деньги – то единственным адресатом, куда обращаться, являются органы Нацполиции".

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Сами разработчики проекта "ДіЯ" удивляются, что украинцы могли купиться на такие мошеннические схемы. Говорят, на сайте подробно объяснили, что и куда подавать.

Мстислав Баник, руководитель проекту "ДіЯ" рассказывает:

"Вот его адрес – https://diia.gov.ua/. Советуем избегать – скачивать " ДіЯ" где-то в интернете. "ДіЯ" или любой другой, как и предупреждает безопасность любого из банков, не спрашивает дату, срок действия карты или CVV-код. Мы спрашиваем только IBAN – номер счета".

И именно по номеру счета пришлют средства. На сегодняшний день 230 тысяч ФОПов уже подали заявления на компенсацию в 8000 гривен. Сайт и приложение – работают исправно. После проверки Пенсионного фонда средства предпринимателям должны поступить в течение нескольких дней. Главное, подать заявку до 31 декабря.

Видео: Сегодня

Напомним, вакцины от коронавируса в стране еще нет, а аферисты уже наживаются на доверчивых украинцах. В интернете обещают препарат со скидкой, а на улицах предлагают забронировать очередь на прививку.

Также сообщалось, что заместитель генпрокурора Украины стал жертвой мошенников.

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