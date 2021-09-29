Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Мошенники придумали новую схему обмана: как наживаются на украинцах

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
29 сентября, 14:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пострадавший подал заявку на возврат налога, но с его карты списали 2 тыс. грн за вымышленные услуги
Мошенники рекламируют выдуманную компенсацию НДС
Мошенники рекламируют выдуманную компенсацию НДС / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине мошенники вовсю разгоняют в интернете рекламу о компенсации НДС от государства для всех желающих. Обещают компенсировать оплату коммунальных услуг и лекарств, а на самом деле – воруют деньги.

Как работает мошенническая схема, выяснили "Сегодня".

Реклама

Пострадавший украинец рассказал, что он подал заявку на возврат налога, и программа ему показала, что государство может вернуть 28 000 гривен.

"Надо было оплатить юридические услуги, как потом оказалось. Сначала сумма казалась мизерной, и поэтому я на это пошел. Потом дальше и еще какая-то услуга, и еще", – говорит пострадавший.

Реклама

Так за несколько вымышленных услуг с карточки украинца мошенники содрали 2000 гривен.

"Есть другой способ ... Вам перенаправляют на такую ​​же платежную систему, но просят подтвердить наличие определенной суммы на вашей карте и вместо кнопочки "подтвердить", которую переименовали, на самом деле эта кнопочка "оплатить", - рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Афера существует уже несколько месяцев. Киберполиция постоянно блокирует ресурсы мошенников, и те продолжают выдавать себя за государственную организацию.

Реклама

Как рассказывает эксперт по кибербезопасности Игорь Коваленко, этот сайт мошенники выдают за государственный. Однако украинцам стоит обращать внимание на то, что все государственные сайты заканчиваются аббревиатурой gov.ua.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Также сообщалось, что в Украине мошенники придумали новую схему для обмана людей – на этот раз с помощью отправки товара наложенным платежом через "Новую почту".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Угроза мирового кризиса
Как Evergrande оказалась на грани краха

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Как хранить сбережения в Украине?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять