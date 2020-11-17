Морозы бьют по летнему дизелю: почему топливо будет дешеветь

Скидок можно ждать не только для лояльных клиентов, но и удешевления летнего ДТ для всех в отдельных сетях

Несмотря на то, что середину ноября топливный рынок встретил стабильными ценами и на текущей неделе цена бензина в рознице меняться не должна, эксперты говорят, что летнее дизтопливо вполне может подешеветь.

"Сейчас летний дизель все распродают, чтобы освободить емкости для зимнего топлива, – говорит директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – Поэтому можно ждать не только скидок для лояльных клиентов, но и удешевления летнего ДТ для всех в отдельных сетях".

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Зимний дизель, наоборот, будет дорожать, особенно пока им не везде можно заправиться, прогнозирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Рост цен зависит от температуры, и, если вдруг ударят морозы – подорожание может стать и спекулятивным на фоне внезапно возникшего увеличения спроса на зимнее ДТ и его возможного дефицита.

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Эксперты также отметили, что слабый восходящий тренд цен на нефть, около 10% за последний месяц (4 доллара за баррель), пока не окажет влияния на стоимость топлива в Украине.

"Нефть дорожает на фоне восстановления экономики Японии и Китая, но нельзя говорить о том, что это в ближайшее время может повлиять на стоимость нефтепродуктов", – уверен Сергей Куюн.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что на наступившей неделе цены на газ останутся стабильными.

"Немного растут цены в опте, но пока это не те масштабы, чтобы вызвать подорожание в рознице", – уточнил Артем Куюн.

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Больше мнений экспертов о ценах на автомобильное горючее читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Нефть дорожает – что будет с ценами на топливо".

Напомним, что стоимость топлива на заправках вскоре может значительно измениться. Причина – депутаты хотят пересмотреть акцизный сбор, взимаемый с бензина, дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа.

Как это может отразиться на кошельках автовладельцев, уже разбирался сайт "Сегодня".

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