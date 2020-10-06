Мораторий по валютным кредитам продлен: жилье должников забирать не будут

С 2008 года гривня серьезно обесценилась, что ударило по заемщикам, взявшим кредиты в валюте

Президент Владимир Зеленский утвердил закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ продлил до 21 апреля 2021 года мораторий на взыскание указанного имущества украинцев и устанавливает запрет на принудительное взыскание имущества, если оно является местом постоянного жительства заемщика или это объект незавершенного жилищного строительства.

Мораторий был продлен из-за ситуации, в которую попали заемщики после обесценивания национальной валюты с 2008 года и невозможности платить кредиты в валюте по текущему валютному курсу.

Кроме того, запрещено принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, взявшим кредиты в валюте, и запрещено кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

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По мнению Банковой, закон защитит имущественные права украинцев, чье финансовое положение ухудшилось из-за вспышки коронавируса и введенного в связи с ним карантина, а также поддержит тех граждан, которые имеют невыполненные обязательства по кредитам в валюте.

Сайт "Сегодня" сообщал, что 16 июля Рада продлила мораторий на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Такое решение предусмотрено законопроектом № 3640, который был принят во втором чтении 349 голосами.

Напомним, ранее Нацбанк также призвал украинцев быть осторожными с "кредитами под 0%". По словам представительницы НБУ, реальные ставки по таким кредитам могут превышать 1500% годовых:

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