Монетизация "Пакета малыша": как родители могут распорядиться деньгами

Родители получили право сами решать, как лучше в интересах ребенка воспользоваться помощью

В Украине уже месяц продолжается монетизация одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша", в рамках которой выдают карточки для выплат вместо наиболее востребованных вещей. Какие же преимущества получили родители новорожденных?

Реклама

О них со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики сообщает Правительственный портал.

Пилотный проект по монетизации "Пакета малыша" показал, что семьи младенцев могут:

сами выбрать перечень товаров, которые можно купить, и сделать его гораздо шире, чем это предусмотрено для натуральной помощи "Пакет малыша";

учесть индивидуальные потребности каждого ребенка, в частности, особенности его физического развития;

средства денежной компенсации потратить в течение года, то есть использовать в период, когда семья больше в них нуждается.

Кроме того, любое заведение торговли может присоединиться к пилотному проекту и быть включенным в реестр, размещенный на сайте Минсоцполитики, и т.д.

В Минсоцполитики рассказали, что на сегодняшний день на карточки получателей уже перечислено более 67 млн грн компенсации. Кроме того, в список магазинов с товарами для детей входят 1116 торговых точек, из которых 18 – интернет-магазины.

В тренде В Украине подорожал газ для авто: что будет с ценами в дальнейшем

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине могут вернуть "пакеты малыша" вместо компенсаций. Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике поддержал законопроект №3006а касательно возвращения "пакета малыша" для родителей и рекомендовал депутатам рассмотреть его.

Также напомним, что в Украине с 2018 года выдавались "бэби-боксы", однако 1 сентября в Украине введен пилотный проект по монетизации компенсации за "пакеты малыша" в размере 5 тысяч гривен. В Минсоцполитики объяснили, как получить деньги вместо "Пакета малыша".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама