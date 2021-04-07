Монетизация льгот на проезд: почему она вызывает протесты

Льготы на проезд должны устанавливаться законами Украины, а не постановлениями Кабмина

Желание властей отменить бесплатный проезд льготникам и компенсировать это деньгами вызывает серьезное возмущение тех категорий украинцев, которых лишат льгот. Почему у новшества много противников – разбирался сайт "Сегодня".

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Общественное обсуждение проекта на сайте Минсоцполитики продолжалось неделю и собрало 10 голосов в поддержку и 65 – против. Большинство тех, кто принял участие в обсуждении, называли предложенный порядок сужением содержания и объема прав льготников, что запрещено Конституцией, и говорили о потенциальной дискриминации, ведь далеко не все местные бюджеты смогут выделить на компенсации справедливые суммы.

Кроме того, в законодательстве указано, что льготы на проезд должны устанавливаться законами Украины, а не постановлениями Кабмина.

"Ветераны войны защищали государство Украину, а не село или отдельную громады, повестки о мобилизации вручало государство, поэтому льготы, установленные законом, не могут быть отменены и гарантируются государством. Эту аксиому знают студенты 2-го курса юридического факультета. Поэтому выплата льгот для проезда проводится из государственного бюджета Украины", – написано в одном из комментариев.

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В тренде Отмена бесплатного проезда льготникам: почему монетизация вызывает вопросы

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"Вопрос монетизации транспортных льгот необходимо внедрять на уровне закона, а не постановления Кабмина. Данное постановление ждет такая же судьба, как постановления № 196 и 197. Кроме того, мы продолжаем ссылаться на постановления № 354 и 355, которыми установлены льготы для пенсионеров и инвалидов, хотя в статье 19 Закона Украины "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях" четко определено, что льготы по жилищно-коммунальным, транспортным услугам и услугам связи и критерии их предоставления устанавливаются исключительно законами Украины", – пишет другой комментатор.

Учитывая, сколько критики раздается в адрес этого постановления, рискнем предположить, что порядок еще будет меняться.

Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, почему монетизация вызывает вопросы.

Напомним, в правительстве хотят передать на места полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям.

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