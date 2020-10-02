Молдова решила хранить свой газ в Украине

Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины. Первые поставки топлива уже начались, а всего в октябре-ноябре 2020 года планируют закачать 100 млн куб. м газа. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн куб. м газа. Позже Молдова будет использовать его в холодное время года.

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Об этом сообщил глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook, а также подтвердили в АО "Молдовагаз".

Именно эта молдавская компания осуществляет закачку газа украинские ПХГ по Трансбалканскому коридору.

По словам Макогона, хранение запасов в Украине поможет Молдове обеспечить энергетическую безопасность и снижает зависимость этой страны от поставок газа из России. РФ, к слову, является единственным импортером голубого топлива в Молдову.

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Он уточнил, что переговоры об этом сотрудничестве Украины и Молдовы продолжались с лета 2019 года.

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Напомним, сама Украина вошла в октябрь 2020 года с 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ. Это 90,6% от общей емкости хранилищ. Закачку запасов газа на зиму в 2020 году Украина начала 11 марта. При этом в Кабмине еще в конце июля сообщали, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Как известно, у Украины нет договоренностей о прямых поставках газа из России. При этом соглашение о транзите с РФ заключено до 2025 года. После истечения этого срока Москва сможет отказаться от прокачки газа через Украину, если достроит "Северный поток – 2". В таком случае Киеву придется переориентировать работу ГТС.

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