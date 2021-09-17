Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 сентября, 14:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несмотря на резкое снижение цен, с начала текущей недели сорта нефти WTI и Brent подорожали примерно на 4%
Цены на WTI и Brent снизились
Цены на WTI и Brent снизились

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,52 долларов за баррель – это на 0,15 долларов ниже цены, которая была на закрытии предыдущей сессии.

Согласно данным биржевых торгов на сайте Investing.com, цена на нефть упала на 0,2%.

Реклама

Эксперты связывают снижение цен на нефть с возобновлением поставок сырья в американской части Мексиканского залива после ураганов.

На электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX цена фьючерсов на WTI достигла 72,49 за баррель, снизившись на 0,12 долларов.

Поставки алжирской нефти

Реклама

Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами также впервые осуществила поставку алжирской нефтисорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ.

Сейчас Украина импортирует 80% автомобильного топлива. Поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, экспорт которого составляет почти половину нашего рынка нефтепродуктов, вновь стал актуальным вопрос его замены.

Алжир входит в список лидеров мировой нефтегазодобывающей отрасли. Эта страна занимает седьмое место среди ведущих экспортеров газа и семнадцатое среди экспортеров нефти. Государство является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров газа.

Реклама

Также мы писали, что "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).

нефтьBrentWTI
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять