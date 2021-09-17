Мировые цены на нефть эталонных марок снизились

Несмотря на резкое снижение цен, с начала текущей недели сорта нефти WTI и Brent подорожали примерно на 4%

Цены на WTI и Brent снизились

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,52 долларов за баррель – это на 0,15 долларов ниже цены, которая была на закрытии предыдущей сессии.

Согласно данным биржевых торгов на сайте Investing.com, цена на нефть упала на 0,2%.

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Эксперты связывают снижение цен на нефть с возобновлением поставок сырья в американской части Мексиканского залива после ураганов.

На электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX цена фьючерсов на WTI достигла 72,49 за баррель, снизившись на 0,12 долларов.

Поставки алжирской нефти

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Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами также впервые осуществила поставку алжирской нефтисорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ.

Сейчас Украина импортирует 80% автомобильного топлива. Поэтому на фоне угрозы дефицита белорусского топлива, экспорт которого составляет почти половину нашего рынка нефтепродуктов, вновь стал актуальным вопрос его замены.

Алжир входит в список лидеров мировой нефтегазодобывающей отрасли. Эта страна занимает седьмое место среди ведущих экспортеров газа и семнадцатое среди экспортеров нефти. Государство является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров газа.

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Также мы писали, что "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).