Українська
$ 28,4
33,31
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Мировые цены на нефть рухнули до минимума с июня

29 октября, 14:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

По стоимости черного золота ударило ужесточение карантина в Европе

Цены на нефть эталонных марок резко снизились и находятся вблизи минимальных уровней за более чем четыре месяца. На ситуацию повлияли:

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос", – говорят аналитики.

Как свидетельствуют данные Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по киевскому времени составила 37,91 доллара за баррель – на 1,73 доллара (4,36%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Реклама

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 35,66 доллара за баррель, что на 1,73 доллара (3,46%) ниже уровня предыдущей сессии.

В тренде
"Евробляхерам" закрутят гайки: копы будут штрафовать за прострочку ввоза авто

Читайте также: В Украине появится российский битум и смазочные масла

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты: "Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели".

Реклама

Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти ОПЕК заявила об окончании эпохи нефти в развитых странах. Впрочем, картель считает, что спрос на черное золото еще будет расти до 2030-х годов.

О том, как ужесточают карантин в Европе, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть карантин цена на нефть коронавирус Brent WTI фьючерсы котировки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиков
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиковЭкономика
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммыЭкономика
Эксклюзивное видео
Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмениДругие новости
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять