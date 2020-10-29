Мировые цены на нефть рухнули до минимума с июня

По стоимости черного золота ударило ужесточение карантина в Европе

Цены на нефть эталонных марок резко снизились и находятся вблизи минимальных уровней за более чем четыре месяца. На ситуацию повлияли:

ужесточение карантина в странах ЕС, в частности во Франции ;

; увеличение запасов нефти в США;

низкий спрос на сырье.

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Об этом сообщает Интерфакс.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос", – говорят аналитики.

Как свидетельствуют данные Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по киевскому времени составила 37,91 доллара за баррель – на 1,73 доллара (4,36%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 35,66 доллара за баррель, что на 1,73 доллара (3,46%) ниже уровня предыдущей сессии.

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Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты: "Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели".

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Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти ОПЕК заявила об окончании эпохи нефти в развитых странах. Впрочем, картель считает, что спрос на черное золото еще будет расти до 2030-х годов.

О том, как ужесточают карантин в Европе, смотрите в сюжете "Сегодня":

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