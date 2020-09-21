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Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз

21 сентября, 12:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики рассчитали, когда глобальный ВВП вернется на докризисный уровень

Глобальная экономика показала более быстрое, чем ожидалось, восстановление после коронавирусного спада. Поэтому объем мировой экономики вернется к уровню, предшествующему пандемии, уже к середине 2021 года. Такой обновленный прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank, передает Reuters.

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В целом банк улучшил прогноз мирового ВВП с "минус" 5,9% до "минус" 3,9% в 2020 году.

На 2021 год банк прогнозирует рост на 5,6% ВВП, тогда как ранее ожидал роста на 5,3%.

"Третий квартал [2020 года] близится к завершению, и глобальный ВВП находится примерно на полпути к уровню, который был до вируса. Теперь мы видим, что этот путь завершится к середине следующего [2021] года – на пару кварталов раньше, чем в нашем предыдущем прогнозе", - заявил в записке для клиентов Питер Хупер, руководитель отдела глобальных экономических исследований Deutsche Bank.

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Впрочем, по словам Хупера, остаются серьезные риски, которые могут изменить прогноз. В частности это:

  • опасения по поводу второй волны пандемии;
  • ужесточение политики мировых центробанков.
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Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) также не отрицает, что мировая экономика будет быстро восстанавливаться после коронакризиса. Однако, по оценкам ВБ, полное восстановление мировой экономики займет не менее пяти лет.

Также в ООН заявляли, что человечество ждет голод "библейского масштаба" из-за коронавируса. В организации считают, что мир переживает " худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика кризис прогноз ВВП коронавирус Deutsche Bank
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