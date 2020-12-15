Мир ждет переизбыток нефти – в МЭА обновили прогнозы

Мир может завершить 2020 год и войти в 2021-й с переизбытком нефти в 625 млн баррелей относительно уровня конца 2019 года. Спрос на нефть восстанавливался медленнее, чем ожидалось весной, когда страны ОПЕК+ договорились о механизме сокращения добычи.

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Об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, агентство видит риск для мирового спроса на нефть в новогодних празднованиях, которые могут вызвать новый скачок заражений COVID-19 и очередные локдауны.

Прогноз мирового спроса на нефть снизился на 170 тысяч баррелей в сутки, до 5,7 миллиона баррелей в сутки. Это связано со снижением потребностей в авиационном керосине – на него будет приходиться около 80% от общего падения потребления. А вот спрос на бензин и дизельное топливо в 2021 году достигнет 97-99% от уровня 2019 года.

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Впрочем, МЭА все равно ожидает устойчивого восстановления спроса на нефть. По мнению аналитиков, почти две трети потерь 2020 года в итоге восстановятся в 2021 году. Они напомнили, что недавно котировки фьючерсов на нефть Brent впервые с марта превысили 50 долларов за баррель.

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То есть общая динамика свидетельствует об оптимизме на рынке. На рост стоимости нефти частично повлияла "эйфория на фоне начала вакцинации от COVID-19". Однако необходимо несколько месяцев, прежде чем критическая масса получивших препарат среди экономически активных граждан достигнет своего пика, считают в МЭА.

Напомним, в Украине уже подорожали бензин и дизельное топливо.

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