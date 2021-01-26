Мир выбирается из коронакризиса: МВФ обновил прогнозы

Аналитики фонда предупредили: остается много рисков для воплощения прогнозов в реальность

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогнозы роста мирового ВВП на 2021 год до 5,5%. Еще в октябре фонд ожидал, что глобальная экономика вырастет на 5,2% в 2021 году. На 2022 год прогнозируется рост ВВП на 4,2%.

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Улучшение прогноза в фонде объяснили началом вакцинации от коронавируса и введением дополнительных мер экономической поддержки в нескольких крупных экономиках.

Такие данные содержатся в январском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Также в МВФ прогнозируют, что объемы мировой торговли увеличатся на 8,1% в 2021 году и на 6,3% в 2022-м. Кроме того, в большинстве стран также ожидается снижение дефицита бюджета.

При этом эксперты фонда предупреждают, что в прогнозе остается "большая доля неопределенности".

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"Больший успех с вакцинацией и методами лечения, а также дополнительные меры поддержки могут улучшить результаты, при этом медленные темпы вакцинации, мутация вируса и преждевременный отказ от мер поддержки могут ухудшить результаты", - заявил главный экономист МВФ Гита Гопинат.

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В 2020 году, по оценкам МВФ, мировая экономика сократилась на 3,5%. При этом осенью эксперты ожидали, чтопадение составит 4,4%.

"Это отражает более уверенное восстановление во второй половине года", – объяснили эксперты.

МВФ остается довольно оптимистичным, по сравнению с другими организациями. Например, по расчетам Всемирного банка (ВБ) рост мировой экономики в 2021 году может достичь 4% ВВП. Но только при условии, что вакцинация от COVID-19 не замедлится и будет проводиться в широких масштабах в течение всего года.

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Падение в 2020 году ВБ оценил в "минус" 4,3% глобального ВВП.

Ранее эксперты также предупреждали, что к 2025 году мировая экономика может потерять 10 триллионов долларов. Однако специалисты прогнозируют, что это произойдет не из-за коронакризиса.

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