Мир переходит на осознанный шопинг. Что это такое и как стильно одеться за копейки?

Искусственная шубка на одну зиму, синтетический шарф и платье с распродажи могут стоить, как завтрак в кафе. Казалось бы, хорошо, что все могут теперь покупать стильные вещи. Но в итоге мы покупаем кучу хлама. В докарантинные времена ежегодно в мире производили более 100 млрд предметов одежды. Более половины из них люди выбрасывают в течение 12 месяцев после покупки. Но теперь в моде – осознанный шопинг. Практиковать его может любой – было бы желание начать с собственного шкафа.

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Как потреблять разумно и стильно одеваться за копейки, узнавала корреспондентка "Сегодня" Евгения Коваленко.

Мы хотим покупать все больше и больше, потому что это приносит удовольствие. Поддаемся эмоциям, а не здравому смыслу и попадаем на крючки маркетологов.

"Они знают, как нас настроить на то, чтобы купить ненужную вещь. Даже на уровне музыки в магазине. На уровне скидок или псевдоскидок", – объяснила психолог Елена Рыхальская.

Дешевую синтетику из масс-маркетов, актуальную в течение одного сезона, называют "fast fashion", то есть "быстрой модой". И именно она, по оценкам экологов, занимает второе место после нефти по уровню загрязнения окружающей среды.

Впрочем, стилисты отмечают: с начала пандемии мы стали относиться к вещам более рационально и чаще задумываться – что носим и зачем? Это связано и со снижением доходов.

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Как перейти на сознательное потребление?

Начинать советуют с пересмотра собственного гардероба. Сперва нужно составить список, указать, чего не хватает и только тогда отправляться за покупками. Чтобы не покупать вещи, которые вы не будете носить, лучше выбирать базовые предметы одежды, которые легко сочетать друг с другом.

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Отдавайте предпочтение натуральным тканям – лучше купить меньше, но качественнее. Сегодня особенно важны минимализм, комфорт и функциональность. Популярны наряды свободного покроя и унисекс. К тому же из-за карантина границы между домашним и уличным стилями стираются. Хит сезона – пижамные и бельевые образы.

Вместе со стилисткой Анной Красношапкой мы подсчитали: если выбирать украинские бренды с демократичными ценами, то базовые вещи в гардеробе обойдутся минимум в 5000 гривен. Это минимальный набор без верхней одежды.

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Как сэкономить на одежде?

Блогер Карина Лира знает все о секонд-хенде. Именно оттуда большинство вещей в ее гардеробе. Девушку называют винтажной дивой украинского Инстаграма. За ней следят более 170 тыс. подписчиков, которым она рассказывает о своей жизни и истории моды. Кроме того, девушка поняла: вторичное потребление одежды – это не только выгодно, но и экологично.

"Секонд-хенд спасет нашу планету. ... В секонд-хенде можно одеваться элегантно, стильно, изысканно, а главное дешево. Например, можно собрать полный образ за 500 гривен", – рассказала Карина.

В секонде можно найти и уникальные вещи, которые в обычных магазинах стоят в десятки раз дороже. Карина, к примеру, однажды купила костюм, сшитый в Париже. Он из натуральной шерсти, и в масс-маркете такие вещи просто не продаются.

Карина обновляет гардероб почти каждый сезон. Но не делает культа из вещей и легко с ними прощается: отдает родственникам, друзьям или благотворителям. А чтобы не потерять чувство меры и не накупить лишнего, девушка устанавливает лимит – в среднем 100-200 гривен на один поход за обновками.

Обновить гардероб можно и вовсе без трат. Такой формат называется своп-шопинг. Его суть – обменяться старыми, но хорошими вещами с теми, кому они действительно нужны. Это еще один мировой тренд осознанного потребления, который только набирает обороты в Украине.

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Напомним, ранее стало известно, что локдаун заставил украинцев экономить на одежде и обуви. На них стали тратить на 20-25% меньше.

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