Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Минус миллиард: Украине удалось сократить государственный долг

30 апреля, 12:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Первый период пиковых выплат по госдолгу в этом году пришелся как раз на март – теперь обязательства перед кредиторами уменьшились

В марте 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 38,68 млрд в гривне, до 2,514 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 1,24 млрд, до 90,17 млрд долларов. При этом госдолг сократился на 80 млн долларов по сравнению с итоговым значением за 2020 год.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

В тренде
Галущенко в Минэнерго и большая приватизация – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Реклама

В частности, в марте:

  • государственный внешний долг составлял 1,21 трлн грн, или 43,43 млрд долл.;
  • государственный внутренний долг – 1,023 трлн грн, или 36,72 млрд долл.;
  • гарантированный государством долг – 279,51 млрд грн, или 10,02 млрд долл.

Читайте также: Альтернатива МВФ? Украина решила взять в долг на международном рынке

Украина прошла период пиковых выплат по государственному долгу как раз в марте. Следующий месяц с высокой финансовой нагрузкой – сентябрь. Эксперты настаивают, что к этому моменту Киеву следует получить транш от Международного валютного фонда. Однако пересмотр программы МВФ все еще не состоялся.

Видео: Сегодня

Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Разбогатели на 185 гривен – кому и как пересчитали пенсию
Разбогатели на 185 гривен – кому и как пересчитали пенсиюЭкономика
"Евробляхи" теперь можно растаможить за 1000 евро, но не всем – в чем подвохЭкономика
Больше не бесплатно.
Больше не бесплатно. "Укрпочта" обновила тарифы на доставку заказов с OLXТранспорт
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
В 2020 году ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 3 млрд грн
В 2020 году ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 3 млрд грнЭкономика
Возобновляемые источники – самый перспективный вариант развития энергосистемы Украины, – генеральный директор ДТЭК ВИЭ
Возобновляемые источники – самый перспективный вариант развития энергосистемы Украины, – генеральный директор ДТЭК ВИЭЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять