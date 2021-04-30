Минус миллиард: Украине удалось сократить государственный долг

Первый период пиковых выплат по госдолгу в этом году пришелся как раз на март – теперь обязательства перед кредиторами уменьшились

В марте 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 38,68 млрд в гривне, до 2,514 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 1,24 млрд, до 90,17 млрд долларов. При этом госдолг сократился на 80 млн долларов по сравнению с итоговым значением за 2020 год.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

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В частности, в марте:

государственный внешний долг составлял 1,21 трлн грн, или 43,43 млрд долл.;

государственный внутренний долг – 1,023 трлн грн, или 36,72 млрд долл.;

гарантированный государством долг – 279,51 млрд грн, или 10,02 млрд долл.

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Украина прошла период пиковых выплат по государственному долгу как раз в марте. Следующий месяц с высокой финансовой нагрузкой – сентябрь. Эксперты настаивают, что к этому моменту Киеву следует получить транш от Международного валютного фонда. Однако пересмотр программы МВФ все еще не состоялся.

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Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.