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"Конечно, ждем": министр финансов Марченко о новом транше МВФ

18 сентября, 19:44

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Об этом глава Минфина рассказал в эфире канала "Украина 24"

Украина ждет от Международного валютного фонда получение следующего макрофинансового транша, однако когда именно – об этом речи пока что не идет.

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Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире канала "Украина 24".

"Конечно, ждать. Мы других сценариев не рассматриваем. Вопрос транша стоит в этом году для финансирования бюджета. Мы должны его получить", – сказал глава Минфина.

При этом он уточнил, что детали нового транша, в том числе и обусловленные сроки, будут обсуждаться на переговорах с представительством миссии МВФ в Украину.

Ключевой задачей правительства на переговорах Марченко назвал пересмотр программы МВФ и, в частности, онлайн-просмотр.

Ранее Сергей Марченко сообщил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) не замораживали реализацию программы финансирования stand-by, но ее график несколько сместился.

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министр финансов Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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