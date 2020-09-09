Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит

Такое повышение власти обещают лишь в 2021 году для 65-летних и старше

После повышения в Украине с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие пенсионеры надеялись, что их пенсии также увеличат. Однако тех, кто уже получил больше или получит до конца месяца (пенсии выплачиваются индивидуально с 4-го по 25-е число ежемесячно), оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров. Пенсии остальных не изменились.

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Сайт "Сегодня" выяснил, почему так произошло и кому в этом году стоит надеяться на прибавку к пенсии, а кому, увы, нет.

Кому с 1 сентября повысили пенсии

По разъяснению Пенсионного фонда Украины, повышение минимальной зарплаты влияет на размер пенсии лишь одной категории пенсионеров: тех, кто старше 65 лет, имеет полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не работает и получает минимальную для своего статуса пенсию.

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Для справки

Страховой стаж – это трудовой стаж, при котором работодателем (если работник трудится по найму) либо частным предпринимателем уплачен единый социальный взнос на заработок. То есть работник должен быть оформлен официально и получать хотя бы минимальную зарплату при полной занятости. Тем, кто работает неофициально, страховой стаж не насчитывается.

Почему подняли пенсии не всем

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Напомним: минимальная пенсия для любого пенсионера на сегодня равна 1712 грн, это прожиточный минимум для нетрудоспособных – пенсионеров по возрасту и инвалидов.

Но для неработающих пенсионеров 65 лет и старше, имеющих полный страховой стаж, минимальная пенсия по закону не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. Именно по этой причине их пенсии с 1 сентября увеличились. Максимальная прибавка составила 110,8 грн. Если до 1 сентября их пенсия была не менее 1889,2 грн (4723 грн х 40%), то теперь стала 2000 грн (5000 грн х 40%).

Также до 2000 грн подняли пенсии тем из упомянутой категории пенсионеров, кто до 1 сентября получал больше чем 1889,2 грн, но меньше 2000 грн. Размер прибавки у каждого оказался индивидуальным, это могло быть даже несколько копеек.

Так как правительство анонсировало дальнейший рост минимальных зарплат в 2021 году, то 65-летние (и старше) неработающие пенсионеры с полным страховым стажем получат новые прибавки.

Власти обещают, что минимальная зарплата вырастет в течение 2021 года (точные сроки пока неизвестны) сперва на 1000 грн – до 6000 грн, затем до 6500. А пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн).

Когда в 2020 году будет новое повышение пенсий

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Но и в этом году повышение пенсий с 1 сентября не последнее. В Минсоцполитики нам разъяснили, что ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату намечено очередное, уже третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров. Так как минимальная пенсия для нетрудоспособных не может быть меньше ПМ, то она тоже увеличится. С 1 декабря она составит 1769 грн (+57 грн).

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Кто получит больше

По оценкам экспертов Минсоцполитики, после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров.

Больше всего выиграют от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, вырастет еще на 570 грн. Но их доплатят только при условии, что такой пенсионер получал "урезанную" пенсию – то есть ему было положено, допустим, 17 800 грн пенсии, а по закону он до 1 декабря 2020 года не мог получить больше 17 120 грн (10 минимальных пенсий).

Увеличатся пенсии еще у некоторых категорий пенсионеров – за счет надбавок, начисляемых в процентах от прожиточного минимума. Это инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии вырастут на 205-370 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии вырастут на 128-162 грн, участники боевых действий – на 93 грн. Кроме того, все эти категории получат еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

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Шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "народный" или "заслуженный") дополнительно получат от 11,4 до 22,8 грн.

А вот остальным, получающим только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 грн), не добавят ничего, либо их прибавки окажутся незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это так называемые доплаты за стаж – 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличится на 57 копеек. Например, женщина, имеющая 38 лет стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн.

Не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Инвалиды тоже получат прибавку

К нетрудоспособным также относятся люди с инвалидностью, они могут быть как пенсионного возраста, так и моложе. В Минсоцполитики нам разъяснили, что, согласно украинскому законодательству, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно или на весь период инвалидности, установленный медико-социальной экспертной комиссией. Право на бессрочное получение пенсии по инвалидности имеют лица, достигшие пенсионного возраста.

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, с инвалидностью II группы – 90%, III группы – 50%. Размер пенсии исчисляется, исходя из того, какую пенсию заработал бы инвалид, если бы он остался трудоспособным до пенсионного возраста.

Но для получения 50-100% трудовой пенсии лицо с инвалидностью должно заработать определенный страховой стаж. Он меньше, чем для трудоспособных и, в зависимости от возраста человека, оказавшегося инвалидом, варьируется от 1 года до 14 лет. Например, лицу с инвалидностью I группы моложе 25 лет (исключая инвалидов с детства) надо иметь хотя бы 1 год для получения пенсии, а 54-59-летнему – не менее 10 лет. Для второй и третьей групп инвалидности страховой стаж должен быть 1 год для 23-летних и моложе, 2 года для 24-26-летних, 3 года для 27-28-летних и так далее, до 14 лет для 56-59-летних.

Лица, которым группа инвалидности установлена после достижения пенсионного возраста, могут оформить пенсию по инвалидности только при наличии 15 лет страхового стажа. Если такого стажа нет, может быть назначена социальная помощь. Ее назначает управление труда и соцзащиты населения по месту жительства.

"Большинство лиц с инвалидностью, так как они относились к нетрудоспособной категории населения, или вообще не имеют трудового стажа, или его имеют меньше, чем необходимо для назначения пенсии – в таком случае назначается государственная социальная помощь, которая равна 100% прожиточного минимума, на сегодня – 1712 грн", – разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

То есть после повышения с 1 декабря соцстандартов, все группы лиц с инвалидностью также могут рассчитывать на повышение минимальной пенсии или социальной помощи.

Тем, кому до пенсии пока далеко, но они уже задумываются о безбедной старости, самое время начинать копить на пенсию самому. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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