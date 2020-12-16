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Минимальную зарплату для медиков пропишут в законе – Степанов

16 декабря, 12:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении правительства

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Украине необходимо установить минимальную зарплату для медиков, которая будет привязана к прожиточному минимуму.

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Об этом он сказал на брифинге.

"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, она будет привязана к прожиточному минимуму. Я считаю и настаиваю, что такие нормы должны быть утверждены в нашем законодательстве", – отметил Степанов.

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Министр надеется, что нардепы поддержат законопроект, и в Украине появится закон, который будет регулировать зарплаты медиков.

Напомним, в бюджете на 2021 год предусмотрен рост зарплат медикам на 30%. Сейчас средняя зарплата врачей в Украине составляет 9 тысяч гривен. То есть, в следующем году среднестатистический врач будет получать 12 тысяч гривен. При этом Степанов неоднократно заявлял, что оклады медработников нужно повысить в разы – так, чтобы врачу платили не менее 20 тысяч гривен.

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Общие бюджетные расходы на медицину в 2021 году составят 4,3% ВВП в 2021 году с постепенным повышением до 5% к 2023 году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты медики врачи оклады законопроект минимальная зарплата минималка Максим Степанов

Источник: Сегодня

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