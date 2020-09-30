Минфин должен приобщиться к решению проблемы долгов на энергорынке, – иностранные инвесторы

В том числе решению проблемы долгов перед производителями "зеленой" энергии, что предусмотрено законом и меморандумом

Министерство финансов должно приобщиться к решению проблемы погашения долгов на энергорынке, в т.ч. перед производителями "зеленой" энергии, что предусмотрено законом 810-ІХ и меморандумом инвесторов в возобновляемые источники энергии с правительством.

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Об этом написала директор Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Александра Гуменюк в колонке для "Экономической правды", сообщает "Главком".

Она напомнила, что согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному между ассоциациями отрасли возобновляемой энергетики, в частности ЕУЕА, и правительством, с августа текущего года было предусмотрено обеспечение полных текущих выплат производителям ВИЭ, а согласно закону 810-ІХ, погашение накопленных долгов (22,4 млрд грн). Однако производители ВИЭ с августа получили только 84% от ожидаемых выплат "Гарантированного покупателя".

По словам Гуменюк, дальше ситуация с выплатами будет только ухудшаться – согласно прогнозам платежей, в предстоящие месяцы они будут на уровне около 55%. Поэтому к решению ситуации должен приобщиться Минфин.

"Без Министерства финансов очень трудно разрабатывать концепции и готовить инициативы по поиску и привлечению средств для уплаты задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ. Поэтому желательно, чтобы эти вопросы взяло на себя Министерство финансов, поскольку оно лучше знает, чем другие органы государственной власти, о возможности и препятствиях для управления государственными финансами", – отметила Гуменюк.

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По ее мнению, потенциальными источниками покрытия дефицита текущих платежей являются увеличение тарифа на передачу "Укрэнерго" и 20% софинансирования платежей производителям ВИЭ из государственного бюджета, что нужно будет предусмотреть в госбюджете-2021.

Среди потенциальных источников покрытия накопленного долга перед производителями ВИЭ за период март-август Гуменюк назвала займы государственных банков для "Укрэнерго", выпущенные правительством облигации (ОВГЗ), займы международных финансовых учреждений для "Укрэнерго".

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Как сообщалось, 28 сентября депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд гривен для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Кроме того, Министерство энергетики Украины предлагает дополнить проект государственного бюджета на 2021 пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплаты за произведенную зеленую электроэнергию.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

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Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на 25 сентября уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составил 84%, за 20 дней сентября – 22%.

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