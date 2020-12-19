Минфин: Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме

Доходная часть может будет перевыполнена

Доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ожидается, что доходная часть будет перевыполнена.

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того – доходы будут перевыполнены", – сказал Марченко.

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По его словам, по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.

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Также мы писали о том, что в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%. Сейчас зарплата медиков в Украине составляет 9 тыс. гривен.

Напомним, в новом проекте бюджета перенесли второе повышение минимальной зарплаты (до 6500 гривен). Вместо 1 июля оно теперь планируется на 1 декабря. До 6000 гривен минималка вырастет с 1 января 2021 года.

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