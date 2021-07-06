Українська
$ 27,29
32,37
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Минэнерго в третий раз за месяц призвало НКРЭКУ прекратить злоупотребления трейдеров

6 июля 2021 16:28

Ирина Ненько Ирина Ненько

Впервые Минэнерго призвало регулятор ограничить манипуляции трейдеров еще в начале июня

Министерство энергетики в третий раз за последний месяц призвало НКРЭКУ остановить махинации трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства в Facebook.

Реклама

"Во время совещания было обсуждено возможное решение, которое поможет урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время до внедрения системных мероприятий. Решение состоит в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" в процентном значении от их объема торговли", – говорится в заявлении министерства.

Напомним, ограничить манипуляции трейдеров Министерство энергетики впервые призвало НКРЭКУ еще в начале июня, однако до сих пор регулятор не прислушивался к позиции министерства.

Кроме того Минэнерго обратилось к НКРЭКУ с просьбой вернуть ликвидность на РСВ, утвердив методику расчета предельной цены на электроэнергию.

Не пропусти!
Для операции Малиновского нашли профессора в Милане: на сколько выбыл украинец
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

Как известно, 2 июля из-за ценовых махинаций трейдеров произошло резкое падение цен на рынке на сутки вперед к историческому минимуму.

Реклама

По информации народного депутата Алексея Кучеренко, причиной стали злоупотребления приближенных к НКРЭКУ трейдеров и посредников.

НКРЭКУ официально признала наличие махинаций трейдеров в начале июня, однако несмотря на просьбы Минэнерго и НАЭК "Энергоатом", отказалась ограничивать их злоупотребления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцев
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцевЭкономика
Некому покупать. Фермеры раздают черешню даром
Некому покупать. Фермеры раздают черешню даромЭкономика
Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять