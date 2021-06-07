Минэнерго рассчитывает на урегулирование НКРЭКУ ситуации с ценами на энергорынке

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Министерство энергетики рассчитывает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, устранит злоупотребления с ценами на рынке электроэнергии, и сделает это в ближайшее время, пишет первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в колонке для издания "НВ.Бизнес". Об этом информирует "Гордон".

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"Рынок электрической энергии в Украине очень искривлен из-за большого количества трейдеров, которые работают исключительно в спотовой торговле. Они часто занижают цены в разы относительно себестоимости выработки электроэнергии или цены, выставленной производителем. Конечно, это может быть ситуативно выгодно рынку. Однако это лишь в краткосрочной перспективе, и в теплый период года. А в конечном итоге будут страдать все. В первую очередь – производители, которые не могут выстраивать долгосрочные планы развития производства, обеспечить ремонты и обновление оборудования", – написал замминистра.

По его словам, это несет сразу несколько угроз: невозможность для производителей электроэнергии, в том числе государственного "Энергоатома" качественно подготовиться к отопительному сезону, провести плановые ремонты.

"В долгосрочной перспективе перекосы рынка и нехватка средств у генерирующих компаний ставят под угрозу евроинтеграционный вектор нашей политики. Предприятия не смогут модернизироваться и обеспечить достаточный запас прочности нашей энергосистемы, необходимый для синхронизации с европейскими системами ENTSO-E", – отметил он.

Власенко сообщил, что для решения проблемы Минэнерго готовит законопроект, призванный закрепить принцип обязательности электронных аукционов. Изменения коснутся статьи 67 Закона "О рынке электрической энергии" и обяжут всех участников рынка электрической энергии, независимо от формы собственности, продавать электроэнергию на энергетических биржах по правилам, установленным Кабинетом министров.

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"А к моменту принятия такого законопроекта, конечно, нужно принять безотлагательные меры урегулирования ситуации. И мы рассчитываем на соответствующую инициативу от регулятора, НКРЭКУ", – подытожил заместитель министра энергетики Украины.

Ранее "Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./ КВт-час.

Минэнерго направило в адрес НКРЭКУ письмо с предложениями, как урегулировать эту ситуацию.

Однако Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не приняла план Минэнерго по прекращению манипуляций с ценами на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.