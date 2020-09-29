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Минэнерго предлагает выделить "Гарантированному покупателю" 11,6 млрд грн в госбюджете-2021

29 сентября, 18:52

Инна Бабур Инна Бабур

Деньги необходимы, чтобы государство могло выполнять свои обязательства перед инвесторами в ВИЭ

Министерство энергетики Украины предлагает дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплаты за произведенную зеленую электроэнергию.

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Как сообщается на сайте министерства, выполнение условий Меморандума о взаимопонимании с производителями электроэнергии из возобновляемых источников также является одним из приоритетных направлений работы министерства.

"Предполагается выделить в госбюджете на следующий год 11,55 млрд грн для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои обязательства перед инвесторами", – отмечает ведомство.

Министерство напоминает, что такая необходимость прописана Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии", который имплементирует условия меморандума и предусматривает расходы из госбюджета на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты "зеленой" электрической энергии в размере не менее 20% прогнозной выработки электроэнергии.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

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Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

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Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

28 сентября депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151).

Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

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После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

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