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Минэкономики разрешило АЗС пересмотреть цену на бензин. Расчет основан на формуле "Роттердам+" – СМИ

5 августа 2021 14:09

Ирина Ненько Ирина Ненько

Минэкономики опубликовало данные о повышении предельной розничной цены на бензин

/ Фото: Pixabay

Министерство экономики 3 августа опубликовало на своем сайте данные о повышении предельной розничной цены на бензин на 22 коп./литр – до 31,86 грн/литр. "Обозреватель" отмечает, что расчеты сделаны в соответствии со стоимостью топлива в порту Роттердам (Нидерланды) плюс доставка в Украину, то есть по так называемой формуле "Роттердам плюс", информирует "Гордон".

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,86 грн/литр, а на дизельное топливо – 29,24 грн/литр.

Таким образом, по сравнению с концом июля, когда были опубликованы предыдущие показатели предельной розничной цены, средняя цена на бензин выросла на 0,22 грн/литр, а на дизельное топливо – снизилась на 0,01 грн/литр.

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Кабинет министров Украины на заседании 14 мая установил предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций: цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – на 5 грн. В Минэкономразвития назвали эту меру временной и вынужденной.

Согласно решению Кабмина, средняя стоимость дизтоплива и бензина определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз України", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты на логистическое обеспечение и другие затраты, согласно внешним экономическим договорам в размере 27 долл./тонна.

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