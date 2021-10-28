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Минцифры анонсировали новые функции в "Дії" – когда будут доступны украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 17:03
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Добавить документы на квартиру можно будет онлайн: в "Дії" появится новая услуга
Минцифры анонсировали новые функции в "Дії"
Минцифры анонсировали новые функции в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении "Дія" вскоре появится функция по добавлению данных о недвижимости в реестр.

Про это сообщает руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью "РБК-Украина".

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Отмечается, что функция может стать доступна уже в следующем году.

"До 2013 года, если говорить о реестре недвижимости, это все были бумаги, БТИ, нотариусы и так далее, поэтому этих данных в основном в реестре нет. Они часто существуют только в бумажных архивах", – сказал руководитель.

Как функция будет работать?

Сначала в приложение нужно скачать скан-копии документов на недвижимость, а затем внести данные из них в электронную форму.

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Тогда бюро технической инвентаризации получит заявку и начнет проверять документы в архивах.

Если все подтвердится, документы должны быть загружены в архив.

"Пока это пилот, возможно, в следующем году сможем выйти на масштаб всей Украины", – отметил Баник.

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Также спикер заявил, что Минцифры работает над добавлением в "Дію" удостоверения участника боевых действий.

Фальшивая "Дія"

Недавно в Украине разработали фейковую копию государственного приложения "Дія".

В Минцифре назвали такую разработку "школьной", но отметили, что она может представлять опасность для личных данных украинцев.

Хотя у фейка нет доступа к реестрам, мошенники могут получить банковскую информацию украинцев.

Ранее мы писали, что одна из самых крупных транспортных компаний мира американская Lyft может присоединиться к налоговому режиму "Дії".

А также сообщали, что в скором времени приложение может предупредить вас о кредитных мошенниках.

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