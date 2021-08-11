Миллионы украинцев лишились права на "вторую пенсию"

Тянуть с введением накопительной пенсионной системы в Украине уже нельзя, считают в Министерстве финансов

Накопительные пенсии собрались ввести с 2023 года / Фото: Сегодня

Ежегодно около 600 тыс. украинцев теряют возможность получить дополнительную пенсию по накопительной системе. Такая ситуация продолжается уже 16 лет, то есть права на "вторую пенсию" лишились уже 9,6 млн человек.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Что такое накопительный уровень? Это когда у вас есть свой пенсионный счет, на который поступают отчисления с вашей зарплаты. Пенсионные накопления не лежат прямо на счетах, они приносят доход. Затем вы получите в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на пенсионном счете: взносы плюс инвестиционный доход", – объяснил Марченко.

Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной, добавил министр.

Что предлагают

В Раду уже подали очередной законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

Что не так с реформой

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По мнению экспертов, кроме плюсов, у накопительной пенсионной системы существуют три основных риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Поскольку правительство планирует реализовать пенсионный план к 2023 году, то понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза:

Также сообщалось, что в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

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Также в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.