Миллионные штрафы и неограниченные проверки: что ожидать бизнесу от новой службы экологического контроля

Верховная Рада планирует решить экологические проблемы в Украине с помощью создания новой контролирующей службы. Оно предусмотрено законопроектом №3091 "О государственном экологическом контроле".

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Проект подали в парламент еще в феврале 2020 года, но практически сразу отправили на доработку. Теперь появился его доработанный вариант, и вопрос о создании новой госслужбы планируется рассмотреть в ближайшее время.

Что предполагает законопроект

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что в Украине неблагополучная экологическая ситуация. Из-за неконтролируемой вырубки исчезают леса, а из-за загрязнения водоемов пропадает рыба. Загрязнение воздуха в крупных городах выше предельно допустимого уровня.

Одной из главных причин такой ситуации авторы законопроекта называют отсутствие действенного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Поэтому они собираются создать новый центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять государственный экологический контроль, – вместо нынешней Государственной экологической инспекции.

Предполагается, что новая служба разделит все предприятия по группам риска, после чего будет проводить проверки и штрафовать нарушителей. Но механизм проверок и штрафов, который выписан в новом законопроекте, эксперты называют еще худшим, чем в законе нынешнем. Поскольку он увеличивает возможность давления на бизнес и несет огромные коррупционные риски. В то же время возможности для бизнеса защитить свои права значительно уменьшаются.

Проверяющие получают безграничные полномочия

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Законом предусмотрено, что новая служба экологического контроля должна проводить проверки каждого предприятия раз в два года – в пять лет, в зависимости от степени риска. Но кроме этого, разрешены внеплановые проверки. И вот их частота практически не ограничивается.

При этом перечень оснований для проведения внеплановых проверок значительно расширен. В проекте, например, сказано, что основанием может стать даже обращение любого физлица, общественной организации или органа местного самоуправления. Словом, любой человек может пожаловаться, что предприятие нарушает экологическое законодательство, и инспекторы тут как тут. Причем частота таких внеплановых проверок никак не ограничивается.

Бизнес считает, что этой нормой закладываются неограниченные возможности для коррупции, а также реальные механизмы давления на любое неугодное предприятие. Предприниматели настаивают: в проекте должны быть заложены механизмы защиты бизнеса от произвола контролирующих органов и нечестных методов борьбы с конкурентами.

"Новый законопроект увеличивает возможность плановых проверок в 2 раза, штрафы – в тысячи раз. Они будут составлять от 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для средних и мелких предприятий это фактически вопрос выживания. Понятно, что в сотни раз увеличится и размер требуемых взяток. Внеплановые проверки можно будет проводить по надуманным предлогам и по инициативе любого лица, без надлежащего обоснования. То есть любой конкурент может наслать такие проверки на конкурирующее предприятие и при этом не нести никакой ответственности", – комментирует президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, таких предпосылок в законопроекте закладывается очень много. Например, по новому законопроекту инспектора смогут приходить на предприятие без присутствия руководителя, в любое время дня и ночи, в том числе в праздничные дни. Если их не пускают – могут выписать миллионный штраф, если допустят на предприятие – они смогут прерывать его нормальную работу, опечатывать различные части производственного процесса и останавливать само предприятие без решения суда.

"Естественно, это очень хорошая возможность как для коррупции, так и для недобросовестной конкурентной борьбы. И это очень сильно ударит по инвестиционному климату", – считает Александр Каленков.

Еще одним существенным недостатком законопроекта президент "Укрметаллургпрома" видит выведение экологического контроля за рамки базового закона о проверках.

"Вновь создаваемый орган выводится из-под действия рамочного закона о государственном контроле, который был принят в 2018 году в том числе по требованию европейских партнеров Украины, чтобы ограничить злоупотребления чиновников. Это крайне важный законопроект. И то, что новую службу государственного экологического контроля выводят из-под действия этого закона, создает возможности для злоупотреблений чиновников и создания коррупционных схем", – подчеркивает он.

Экологических проблем законопроект не решает

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Экологи также видят коррупционные риски, а это уж точно не принесет пользы ни экологии, ни жителям Украины. Об этом говорит, например, Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов, которая объединяет наибольшее количество профессиональных экологов.

"Законопроект максимально расширяет полномочия контролирующего органа, наделяет экологических инспекторов практически неограниченными возможностями. И при этом не предусматривает никакой ответственности с их стороны. В условиях тотальной коррупции, которая существует сейчас в сфере экологии, это ключевой риск, на наш взгляд. И мы опасаемся, что коррупция в экологической системе никуда не денется, а будет процветать и дальше. Если не будут предусмотрены предохранители, мы получим очередной меч, занесенный над экономикой, а окружающая среда от этого никак не выиграет", – говорит Людмила Цыганок.

Народный депутат Сергей Шахов предупреждает, что в таком виде законопроект даже несет угрозу остановки всей украинской промышленности.

"Состояние окружающей среды в Украине является неудовлетворительным. Карпаты лысеют из-за неконтролируемой вырубки лесов, Ровенская и Житомирская области страдают от нелегальной добычи янтаря, превращаются в зоны экологического бедствия. С Луганщины контрабандой вывозят лес в Россию. Контроль за окружающей средой в нашей стране является недейственным, поэтому новый закон и реформирование экологической отрасли крайне необходимы. Но надо очень внимательно подходить к этому вопросу. Ведь государственный природоохранный контроль за много лет полностью себя дискредитировал и погряз в коррупции. Надо не допустить такого, чтобы экоинспекция имела неограниченные возможности для давления на бизнес. Надо проконтролировать, чтобы проведение проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле, не приводило к остановке промышленности", – говорит Сергей Шахов.

Реформа в экологической сфере действительно необходима

Все опрошенные нами специалисты в один голос утверждают: реформа экологических органов в Украине действительно назрела уже давно. Однако проводить ее нужно комплексно и так, чтобы не ухудшать существующего положения дел, а действительно решать проблемы.

"Горно-металлургический комплекс составляет примерно треть всей промышленности страны. Большинство наших предприятий уже давно являются глобальными международными компаниями, которые продают свою продукцию на международных рынках, привлекают средства в страну. Вопросы экологии для нашей отрасли всегда стояли на первом месте. Даже в самые жесткие кризисы продолжались инвестиции в экологические проекты. И для нас важен государственный экологический контроль. Мы хотим, чтобы государство видело, что мы вкладываем большие средства в экологию, а к тем предприятиям, которые ведут себя недобросовестно, чтобы применялись какие-то санкции. Это важно и для экологии, и с точки зрения экономики и конкурентных позиций. Это важно и с точки зрения нашего движения в Евросоюз", – говорит Александр Каленков.

Людмила Цыганок также подчеркивает, что новая система контроля нужна, но она должна быть действенной.

"Реформа необходима, но одного закона для этого мало. Мы уже видели много "бумажных" решений, которые не подкреплены механизмами реализации и необходимым количеством квалифицированных специалистов. И есть опасения, что реформа экологического контроля может столкнуться с теми же самыми проблемами. Во-первых, в бюджете не предусмотрено финансирование этой реформы. Во-вторых, в предложенном формате контроля мы видим несоответствие баланса ответственности и полномочий субъектов взаимодействия", – перечисляет проблемы законопроекта Людмила Цыганок.

А руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский уверен, что проблемы экологического контроля нужно решать в комплексе с климатическими проблемами и с учетом европейской политики "зеленого курса".

"Наша экологическая политика и система проверок долгое время не выполняли своих задач. Сегодня экологическую политику надо увязывать с климатическими вопросами, с вопросами, связанными с европейским "зеленым курсом". У нас есть уже много наработок, связанных с этими вопросами. Но новый законопроект не охватывает эту проблематику", – говорит Андрей Забловский.

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Он отмечает, что в законопроекте много хороших идей, но и недостатков хватает.

"У бизнеса были замечания к этому проекту, потому что там многие нормы недостаточно четко прописаны и могут по-разному трактоваться. Но в целом вопрос даже не в том, хороший или плохой этот закон. Дело в том, что он абсолютно не решает тех проблем, которые сегодня существуют в экологической политике. Поэтому всем очевидно, что он должен быть доработан", – говорит Андрей Забловский.

Александр Каленков также уверен: все недостатки законопроекта нужно исправлять до голосования, привлекая к этому представителей бизнеса и международных экспертов.

"У этого законопроекта есть масса недостатков, которые нельзя устранить между первым и вторым чтением. Поэтому мы призываем всех народных депутатов не поддерживать этот законопроект в первом чтении, а отправить его на доработку. Я думаю, что исправить недостатки этого законопроекта можно за одно заседание комитета, если прислушаться к промышленникам. Ведь такие предложения озвучивает не только ГМК, а практически все отрасли, а также Европейская бизнес-ассоциация и другие ассоциации", – говорит президент "Укрметаллургпрома".

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