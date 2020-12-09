Миллиардный долг по зарплате шахтерам начнут погашать через полторы недели

18 декабря средства поступят в спецфонд, а оттуда уже их направят на шахты, говорит Максим Немчинов.

Деньги на погашение долгов по зарплате шахтерам в 1,4 млрд грн начнут поступать угольным предприятиям через полторы недели.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"По нашим расчетам, приблизительно, на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета, и мы начнем перечисление этих средств на шахты, на выплату зарплат шахтерам. Это произойдет где-то с 20 декабря", ‒ сказал Немчинов на заседании Кабмина.

Сайт "Сегодня" сообщал, что на выплату зарплат работникам государственных шахт направят 1,4 млрд гривен. Это стало возможным после того, как Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, а правительство утвердило порядок погашения задолженности перед шахтерами за счет поступлений от ПАО "Укрнафта".

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Всего за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на госшахтах направили 5,3 млрд гривен, в том числе из госбюджета – 3,6 млрд гривен.

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Напомним, Украинанаходится на пороге угольной реформы. При этом власти уверяют, что ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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