Миллиарда не будет: Беларусь провалила переговоры с МВФ об экстренной помощи

Международный валютный фонд (МВФ) не смог согласовать с властями Беларуси сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на борьбу с коронавирусом. Для Беларуси сумма такой помощи должна была составить почти миллиард долларов – 940 млн долларов.

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"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто. Мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции на эту проблему", – заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс".

При этом, по его словам, инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий".

"В отношении Беларуси мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах. Необходимы гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействия экономической стабильности", – подчеркнул Райс.

В Минфине и Нацбанке Беларуси заявили, что не будут комментировать заявление представителя МВФ и перспективы привлечения средств фонда. Однако известно, что еще в июле МВФ продолжал переговоры с белорусскими властями о возможности предоставления быстрого финансирования.

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Стоит отметить, что президент Александр Лукашенко 19 июня заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация. МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", – говорил Лукашенко.

Напомним, в 2018 году власти страны заявляли, что Беларусь отказалась от кредитов МВФ, чтобы не "шокировать население". Но весной 2020 года МВФ предложил выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе с коронавирусом. И этой программой Беларусь захотела воспользоваться.

Ранее также сообщалось, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Кроме того, в ООН заявляли, что человечество ждет голод "библейского масштаба" из-за коронавируса:

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