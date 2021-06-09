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МИД Норвегии провел встречу с Минэнерго Украины по ситуации с долгами перед инвесторами ВИЭ

9 июня 2021 15:30

Ирина Ненько Ирина Ненько

Речь шла об урегулировании многомиллиардной задолженности Украины перед инвесторами в зеленую энергетику

Фото: pexels

Фото: pexels

Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с Министерством энергетики по урегулированию многомиллиардной задолженности Украины перед инвесторами в зеленую энергетику, в том числе из Норвегии.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление украинского министерства, информирует "РБК-Украина".

"Рассматриваются разные механизмы (погашения долгов перед ВИЭ-генерацией – ред.), в частности, "зеленые" облигации. Еще одно наше задание – не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами", - цитирует пресс-служба министерства слова Германа Галущенко.

По данным "Интерфакс-Украина", норвежская группа Scatec в I кв. 2021 года, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и "Гарантированного покупателя".

Расчетов ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году.

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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

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