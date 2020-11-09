Международные партнеры заблаговременно предупреждали НКРЭКУ о схемах "торговли воздухом", – член регулятора

Агентство США по международному развитию USAID еще в октябре 2019 года поднимало вопрос функционирования балансирующего рынка и предупреждало о возможных манипуляциях в этом сегменте.

Реклама

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила член НКРЭКУ Елена Антонова, пишет "Politeka".

"USAID затрагивала вопросы функционирования балансирующего рынка и уровней кэпов (price cap – ред.) на нем еще с октября 2019-го, настаивая на том, чтобы этот коридор изменился. Но время принятия решений имеет значение. То есть каждый месяц, неделя отсутствия такого решения влияли на накопление долгов", – отметила член регулятора.

Несовершенство правил работы балансирующего рынка уже в декабре 2019 года привели к манипуляциям и возникновению масштабных схем "торговли воздухом".

"О существовании манипулятивных схем на рынке я узнала впервые от внешних консультантов, которые сложили полный "пазл" из действий трейдеров во всех сегментах – от РДН до балансирующего рынка. Работа внутри комиссии не была построена таким образом, чтобы проводить детальные внутренние обсуждения по поводу этих ситуаций", – отметила Антонова.

Реклама

При этом также процедура подготовки решений НКРЭКУ для устранения этих проблем не была совершенной.

В тренде Нацбанк решил урегулировать рынок е-денег: почему это не прокатит с PayPal

"О решениях, направленных на исправление этих ситуаций, я в основном узнавала уже с повестки дня или непосредственно накануне его формирования", - добавила член НКРЭКУ.

Напомним, летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правилах рынка, допускающих разного рода манипуляции на энергорынке.

Этому решению предшествовали многочисленные журналистские расследования, в частности, издания "Радио Свобода", о схемах "торговли воздухом".

Ответственность за манипуляции на энергорынке, в частности, за схему "торговли воздухом", лежит на руководстве НКРЭКУ, заявили во Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается расследованием причин кризиса в энергетике.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама