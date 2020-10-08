Международные инвесторы не должны страдать от политического давления в Украине, – ICC

Верховная Рада должна принять законопроект о погашении долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику (№4151), а государство – выполнить свои обязательства. Об этом говорится в обращении Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к председателям парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет "Znaj.ua".

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В ИСС отметили, что несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в развитие проектов по ВИЭ и принятый на его выполнение закон, производители "зеленой" электроэнергии не получают 100% расчетов по "зеленому" тарифу. Кроме того, инвесторы сомневаются, что будет погашена задолженность перед "зеленой" генерацией, что также предусмотрено меморандумом и законом.

"Невыполнение государством своих обязательств в полном объеме ставит под сомнение выполнение и обязательств государства по обеспечению погашения долга перед производителями ВИЭ в размере 40% от общего долга, сформировавшегося по состоянию на 1 августа 2020 года", – отмечается в обращении.

В ИСС подчеркнули: выполнение государством обязательств перед инвесторами – это не только уже реализованные 80 млрд долларов в украинскую экономику, но и будущее энергонезависимости нашей страны и выбранный вектор на декарбонизацию. И призвали депутатов поддержать законопроект, который предусматривает выпуск ОВГЗ для погашения долгов перед инвесторами в производство электроэнергии из ВИЭ.

"Считаем важным поддержать принятие Верховной Радой проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (рег. №4151 от 24.09.2020 г.) для обеспечения выполнения государством собственных обязательств", – отметили в ИСС.

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Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, 6 октября ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, из-за того, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 21 млрд грн.

По мнению юристов, подача массовых исков инвесторов ВИЭ в Международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является самым эффективным средством защиты.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

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Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь – 27%.

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