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Между формулами "Роттердам+" и "Амстердам+" нет никаких отличий, – Мураев

6 октября, 14:50

Инна Бабур Инна Бабур

Он напомним, после отмены формулы цены на электроэнергию и уголь в Украине повысились

Формула ценообразования на уголь "Роттердам+" была идентичной к формуле определения цен на природный газ "Амстердам+" или любой другой формуле, основанной на принципе импортного паритета для товаров критического импорта.

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Об этом 5 октября в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина24" сообщил бывший народный депутат, глава партии "Наши" Евгений Мураев.

"С "Роттердам+" мы разбирались много и долго. Появилась эта формула в момент блокады Донбасса, когда донецкий уголь мы не в состоянии были покупать, если вы помните. И возник вопрос формирования цены, так называемый импортный паритет. Такая же формула действует и на газ, и на все, что является зоной нашего критичного импорта. Это то, что мы не в состоянии сами создавать", - сообщил бывший народный депутат.

Он напомним, после отмены формулы цены на электрическую энергию и уголь в Украине повысились.

Также Евгений Мураев затруднился ответить, с какой целью НАБУ пытается возобновить уже закрытое дело, указав на его возможную политическую окраску.

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Напомним, формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости энергетического угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она предусматривала цену на европейском хабе в портах "Амстердам-Роттердам-Антверпен" плюс стоимость доставки в Украину. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 г. со вступлением в силу Закона "О рынке электроэнергии".

В 2017-2020 гг. цены на природный газ для населения определялись по аналогичному принципу импортного паритета – цена на газовом хабе в Европе плюс стоимость доставки. С 2017 по 2019 г. действовала формула "Дюссельдорф+" с привязкой к немецкому хабу NCG, с в 2020 г. – так называемая формула "Амстердам+", основанная на нидерландском хабе TTF. После 1 августа 2020 г. правительство напрямую не регулирует цены на газ для населения, однако привязка к принципу "хаб+" сохраняется.

Весной 2017 г., спустя год после введения формулы "Роттердам+" и после медиакампании против нее, НАБУ открыло по этой формуле расследование. Оно длилось 3,5 года и было закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления.

25 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил, что в деле нет доказательств вины подозреваемых, и прокуратура закрыла дело в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

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