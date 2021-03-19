Метинвест отказался от налоговых каникул и заплатил налоги наперед

Компания сделала этот шаг, чтобы города имели средства и лучше подготовились к борьбе с коронавирусом

Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины Группа Метинвест в 2020 году отказалась от налоговых каникул, предложенных государством в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Рыженкова, Группа Метинвест пошла на этот шаг, чтобы украинские города имели средства и лучше подготовились к борьбе с коронавирусом.

"Мы приняли решение не пользоваться этими льготами для того, чтобы коммунальщики смогли лучше подготовиться к пандемии, закупить медицинское оборудование, смогли закупить для врачей защитные средства. Ну и все остальное, что необходимо для успешного преодоления пандемии", - сообщил глава группы.

Сообщается, что за прошлый 2020 год Метинвест выплатил более 22 млрд грн налогов в бюджеты различных уровней и традиционно стал одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Также Рыженков заявил, что группа приняла решение выплатить налоги в городе Кривой Рог, где расположены предприятия группы, наперед.

"В Кривом Роге мы приняли решение сделать предоплату наших налогов на землю и налоги на доходы физических лиц за несколько месяцев вперед. Общая предоплата составила более 110 млн грн, из которых только в бюджет Кривого Рога поступило 78 млн грн", – сообщил глава компании.

Помимо выплат в государственный бюджет, Группа Метинвест платит большие налоги в регионах, в которых работает. Она — один из главных налогоплательщиков в городах Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог, Покровск, Каменское и Авдеевка, сообщает телеканал.

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