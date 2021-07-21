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"Метинвест" и ФК "Шахтер" объединились против COVID-19

21 июля 2021 18:47

Ирина Ненько Ирина Ненько

Первый тайм символического матча сборной прошел на домашнем поле "Метинвеста". Играли не на счет, а ради здоровья своих команд

Как социально ответственный бизнес "Метинвест" стремится максимально защитить здоровье сотрудников. Особенно в период пандемии COVID-19. Для них организована добровольная бесплатная вакцинация в рамках государственной программы иммунизации населения. А еще офис управляющей компании в Киеве выбран в качестве площадки для вакцинации коллег из System Capital Management. В частности, команды ФК "Шахтер". Чтобы вакцинироваться в преддверии старта чемпионата Украины и матчей Лиги чемпионов, клуб приехал на домашнее поле "Метинвеста".

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Первый тайм матча МЕТИНВЕСТ&ШАХТЕР VS COVID-19 прошел при активной поддержке болельщиков. Сотрудники "Метинвеста" встретили команду с оранжево-черной символикой, в фирменных футболках и шарфах. Также у них была возможность сфотографироваться со своими кумирами: Андреем Пятовым, Евгением Коноплянко, Марлосом, Тарасом Степаненко, Сергеем Кривцовым и другими. Фото можно найти в социальных сетях по хештегу #МетинвестШахтер_VS_COVID19.

"Вакцинация – единственный способ побороть пандемию COVID-19. Конечно, каждый решает сам для себя. Но в моей жизни были случаи, которые убедили: сейчас мы должны довериться, сыграть как одна команда и вакцинироваться. Это важно", - говорит Андрей Пятов.

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"Я болею за "Шахтер" уже очень давно. Приятно было увидеть команду в полном составе (еще и на своем рабочем месте!), получить в подарок мяч с автографами футболистов. Я доверяю "Шахтеру", доверяю врачам. И уверена, что вакцинироваться – это правильно. Не переживайте и решайтесь!" – поделилась впечатлениями менеджер отдела казначейских операций Группы "Метинвест" Ольга Горидовец.

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"Для "Метинвеста" очень ценно здоровье сотрудников и членов их семей. Работу на производстве можно сравнить с футболом. Каждый наш сотрудник – это член одной большой команды. Поэтому приходя на рабочее место, в цех или в офис, он должен быть в хорошем самочувствии, чтобы не подвергать риску коллег. Советую всем следовать примеру "Метинвеста" и "Шахтера" и присоединяться к вакцинации", – отметил директор департамента организационного менеджмента и управления вознаграждениями Группы "Метинвест" Александр Пимкин.

Вакцинация сотрудников "Метинвеста" и ФК "Шахтер" в рамках государственной программы иммунизации населения позволит максимально уменьшить распространение коронавируса среди игроков двух этих команд. Это их общий вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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