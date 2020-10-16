Металлурги просят правительство и НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30%, запланированное НКРЭКУ, серьезно ударит по бизнесу

Повышение тарифа на передачу электроэнергию значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных. Об этом говорится в открытом письме ассоциации "Укрметаллургпром", адресованном председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку и и.о. министра энергетики Украины Ольге Буславец, пишет "Znaj.ua".

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Как сказано в письме, за первую половину 2020 года падение промышленного производства достигло 7,7%, а убыток промпредприятий составил 40 млрд грн. Капитальные инвестиции в промышленность за 6 мес. сократились на 37,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

"Учитывая эти обстоятельства, просим вас не допустить роста тарифа на передачу электроэнергии. Ведь в результате такого шага значительная часть предприятий станет убыточными, что приведет к дальнейшему падению производства и занятости", - сказано в письме.

Металлурги напоминают: в момент внедрения "зеленого" тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляло государство. Поэтому именно оно и должно платить по "зеленому" тарифу – путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

"Согласно закону № 810-IX, Кабинет министров Украины должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед субъектами хозяйствования, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии, образовавшуюся по состоянию на 1 августа 2020 года, путем оформления облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения пять лет. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты "зеленой" электрической энергии в объеме не менее 20% выработки", – говорится в открытом письме ассоциации.

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Вместе с тем, уверены металлурги, следует ликвидировать схемы, которые, согласно информации СМИ, действуют на рынке электроэнергии и за которые ГП "Гарантированный покупатель" недополучает миллиарды гривен дополнительных доходов, которые могли пойти на поддержку ВИЭ.

"Учитывая ожидаемые негативные последствия от роста тарифа Укрэнерго, просим НКРЭКУ оставить тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне в 240 грн/МВТ-час", – резюмировали в ассоциации.

Напомним, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схемой обворовывания потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф "Укрэнерго" должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.

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