"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год – Федоров

Будущий запуск единого реестра лиц, которые получают социальную помощь, позволит Украине экономить 50-100 млрд гривен в год. Это средства, которые сейчас тратят на 17% соцвыплат. Они идут "мертвым душам" – людям, которых не существует, или тем, кто не имеет права на государственную помощь.

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Такие цифры озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина".

"Много "мертвых душ" получают социальные выплаты. Людей не существует, а они получают помощь по безработице, пенсии. А люди, которые должны получать, не получают или на это не хватает денег. <...> Думаю, что 50-100 млрд гривен в год – это минимум, который можно сэкономить. Несправедливо, когда бабушка, которая отработала 40 лет, получает несколько тысяч гривен пенсии. И есть люди, которых вообще не существует, и тратятся миллиарды на все эти схемы. Мы их будем ликвидировать, несмотря на сопротивление", – сказал Федоров.

Решить проблему должен решить запуск единой электронной системы верификации выплат. Для людей переход будет почти незаметным, при этом отпадет необходимость предъявлять бумажные документы и стоять в очередях, заверил Федоров. Первые выплаты по новой системе украинцы начнут получать в апреле 2021 года.

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"Мы работаем над тем, чтобы наладить работу всех реестров, которые связаны с социальными выплатами. <...> Нужно все починить, решить проблемы в реестрах. Уже приняли стратегию, начали разработку. Есть сопротивление, потому что это всем невыгодно. Но это выгодно украинцам, потому что это будет остаток в бюджете. Я конкретно знаю человека, который живет вообще не в Украине, но получает помощь по безработице. Это несправедливо", – объяснил министр.

Напомним, уже с 1 января 2021 года в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин для этого построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

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