Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Меркель обнадежила Зеленского: "Северный поток – 2" не станет заменой Украине

12 июля 2021 20:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Канцлер Германии обещает приложить максимум усилий, чтобы транзит газа через Украину сохранился и в случае запуска российского газопровода

Меркель сообщила Зеленскому хорошую новость о транзите газа

Меркель сообщила Зеленскому хорошую новость о транзите газа

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна остаться страной – транзитером газа даже в случае завершения строительства и запуска российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом она заявила 12 июля на совместном брифинге c президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Читайте также: Встреча с Меркель – как дипломатия Зеленского заставила Запад услышать Украину

"Мы хотим добиться того, чтобы в будущем транзит газа через Украину сохранился. Для нас Украина является и останется страной – транзитером газа даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока – 2". С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы всерьез воспринимаем эти опасения – сегодня мы их обсудим", – сказала Меркель перед закрытой встречей.

Она добавила, что эта тема будет обсуждаться и на ее встрече с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.

Не пропусти!
Принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии: Меня тошнит от расизма
Принц Уильям возмущен оскорблениями в адрес темнокожих игроков

Напомним, ранее Зеленский назвал "Северный поток – 2" общей проблемой Украины и Европы и оружием России.

Реклама

Также мы писали о намерениях США и Германии гарантировать Украине компенсации после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Больше о рабочем визите Зеленского в Германию – в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплату
Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплатуЭкономика
"Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов: в ситуации разбираютсяЭкономика
Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – Кабмин
Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – КабминЭкономика
Пенсии для
Пенсии для "молодых" пенсионеров повысили: сколько доплачивают с июляЭкономика
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июля
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июляЭкономика
Кабмин повысил размер социальной помощи на детей (документ)
Кабмин повысил размер социальной помощи на детей (документ)Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять