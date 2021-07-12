Меркель обнадежила Зеленского: "Северный поток – 2" не станет заменой Украине

Канцлер Германии обещает приложить максимум усилий, чтобы транзит газа через Украину сохранился и в случае запуска российского газопровода

Меркель сообщила Зеленскому хорошую новость о транзите газа

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна остаться страной – транзитером газа даже в случае завершения строительства и запуска российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом она заявила 12 июля на совместном брифинге c президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Мы хотим добиться того, чтобы в будущем транзит газа через Украину сохранился. Для нас Украина является и останется страной – транзитером газа даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока – 2". С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы всерьез воспринимаем эти опасения – сегодня мы их обсудим", – сказала Меркель перед закрытой встречей.

Она добавила, что эта тема будет обсуждаться и на ее встрече с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее Зеленский назвал "Северный поток – 2" общей проблемой Украины и Европы и оружием России.

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Также мы писали о намерениях США и Германии гарантировать Украине компенсации после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Больше о рабочем визите Зеленского в Германию – в видеосюжете: