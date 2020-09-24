Мендель снова получила зарплату больше, чем у Зеленского

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель продолжает получать заработную плату выше, чем ее шеф.

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Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Государственное управление делами, заработная плата Юлии Мендель за август составила 46,2 тыс. грн.

Из этой суммы 17,7 тыс. грн составил ее должностной оклад, 7 тыс. грн – надбавка за интенсивность труда и 21,5 тыс. грн – премия и выплаты за период служебных командировок.

Из начисленной пресс-секретарю суммы было вычтено 9 тыс. грн налогов и сборов, поэтому выдано Мендель за август было 37,2 тыс. грн зарплаты.

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Напомним, в июле зарплата Мендель также составила 47,2 тыс. грн. В июне, ей начислили 46,2 тыс. грн.

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Тем временем заработная плата президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. грн – это размер чистой ставки главы государства. При этом из начисленной суммы вычли 5,5 тыс. грн налогов и сборов. Поэтому на руки Зеленский получил за август 22,5 тыс. грн.

В Госуправлении делами также сообщили, что заработная плата президенту начислена в размере должностного оклада. Других составляющих заработной платы (надбавки, премии и тому подобное) главе Государства не установлено.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил: несмотря на то, что Конституционный суд отменил ограничения по зарплатам чиновников, члены Кабинета министров будут получать жалование не выше 60 тыс. грн.

Также напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих суммой в 47 тыс. грн было требованием президента Владимира Зеленского.

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