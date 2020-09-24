Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Мендель снова получила зарплату больше, чем у Зеленского

24 сентября, 17:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пресс-секретарю президента за август начислили 46,2 тысячи гривен

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель продолжает получать заработную плату выше, чем ее шеф.

Реклама

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Государственное управление делами, заработная плата Юлии Мендель за август составила 46,2 тыс. грн.

Из этой суммы 17,7 тыс. грн составил ее должностной оклад, 7 тыс. грн – надбавка за интенсивность труда и 21,5 тыс. грн – премия и выплаты за период служебных командировок.

Из начисленной пресс-секретарю суммы было вычтено 9 тыс. грн налогов и сборов, поэтому выдано Мендель за август было 37,2 тыс. грн зарплаты.

Читайте также: Урезание "космических" зарплат чиновников в Украине признали незаконным

Реклама

Напомним, в июле зарплата Мендель также составила 47,2 тыс. грн. В июне, ей начислили 46,2 тыс. грн.

В тренде
Шмыгаль назвал предельный уровень зарплат членов Кабмина

Тем временем заработная плата президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. грн – это размер чистой ставки главы государства. При этом из начисленной суммы вычли 5,5 тыс. грн налогов и сборов. Поэтому на руки Зеленский получил за август 22,5 тыс. грн.

В Госуправлении делами также сообщили, что заработная плата президенту начислена в размере должностного оклада. Других составляющих заработной платы (надбавки, премии и тому подобное) главе Государства не установлено.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил: несмотря на то, что Конституционный суд отменил ограничения по зарплатам чиновников, члены Кабинета министров будут получать жалование не выше 60 тыс. грн.

Также напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих суммой в 47 тыс. грн было требованием президента Владимира Зеленского.

Чиновникам повысят зарплату?
Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты Владимир Зеленский зарплата госслужащего Юлия Мендель
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

АЗС резко снизили цену бензина и дизеля
АЗС резко снизили цену бензина и дизеляЭкономика
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Из-за отмены
Из-за отмены "зеленых" тарифов могут пострадать 25000 украинцевЭкономика
Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит больше
Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит большеЭкономика
Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году
Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять