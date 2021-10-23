Мелочь по цене "евробляхи". Украинцам за бешенные деньги продают монеты

Гораздо дороже украинцам продают наборы монет времен независимости, чем отдельные копейки

Зачастую номинал монет не соответствует их реальной стоимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам на аукционе продают за несколько тысяч гривен монеты, некоторая "мелочь" уже вышла из обращения, а нумизматы готовы платить за нее хорошие деньги.

"Сегодня" поискали на онлайн-аукционе предложения для украинцев.

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Пробная монета 15 копеек, не вышедшая в обращение, произведена из стали с латунным покрытием стоит на аукционе более 20 тысяч гривен (около 800 долларов).

/ Фото: Коллаж: Сегодня

50 копеек 1996 года стоят, также, 20 тысяч гривен. Но в этом случае продавец предлагает три монеты по одной цене. Они изготовлены из меди, никеля и латуни.

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За одну гривну 1992 года просят 18 тысяч гривен, или 700 долларов. Продавец пишет, что это уникальный экземпляр. Он отметил, что продаст гривну только при 100% предоплате или личной встрече.

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Гораздо дороже украинцам продают наборы монет. Тут цены стартуют от несколих тыся долларов. Например, полная коллекция монет 1995-2020 год из недрагоценных металов стоит 180 тысяч гривен, или 7 тысяч долларов.

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За похожую коллекцию, также 1995-2020 гг. из мельхиора и нейзильбера просят 155 тысяч гривен, или 6 тысяч долларов.

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Памятные монеты в Украине

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра. Монеты из серии "Возрождение украинской государственности" выпущены 17 августа.

В обращение ввели такие памятные монеты:

номиналом 1 гривня из серебра, тираж – 15 000 штук;

номиналом 10 гривен из серебра, тираж – 3000 штук;

номиналом 50 гривен из серебра, тираж – 500 штук;

номиналом 250 гривен из золота, тираж – до 400 штук.

Как мы писали ранее, в конце июля в обращение выпущена памятная монета с лошадью. Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.