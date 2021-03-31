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Медведчук и Марченко резко разбогатели: опубликована декларация нардепа

31 марта, 20:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Состоянием на конец 2020 года состояние семьи нардепа составляет больше 14 миллионов евро

Вопреки санкциям, которые ввели в феврале, состояние нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за прошедший год значительно выросло.

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Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на его декларации о доходах, опубликованную в Едином реестре.

Журналисты подсчитали, что с 2020 до 2021 года семья Медведчука вдвое увеличила свои денежные активы – с 7 млн евро до 14 420 848 евро.

При этом самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" – более 784 млн российских рублей (около 9,5 миллиона евро).

Таке за год у Марченко появились две новые компании в России, связанные с нефтяным бизнесом: перевозчик ООО "Югтранс-НЗНП" и строительная ООО "НЗНП Инжиниринг".

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В то же время из подконтрольных семье компаний исчезли российское микропредприятие "Основы инвестиций", финансовая компания "Тренд Оптима", Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Напомним, на прошлой неделе СБУ провела обыски в организации "Украинский выбор", лидером которого является Медведчук. Представителей организации подозревают в содействии в 2014 году проведению псевдореферендума и "выборов" из в оккупированном Крыму.

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доходы декларация Виктор Медведчук Оксана Маркарова
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