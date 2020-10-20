Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы

Зарплата врачей в Украине в 2021 году вырастет до 20-25 тысяч гривен. Зарплата медсестер – до 15 тыс. гривен, а младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен. Этому не помешают проблемы проведения медицинской реформы и коронакризис.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде.

Он также отметил, что Украине удалось избежать увольнения 50 тыс. медиков и закрытия более 300 больниц на втором этапе медицинской реформы.

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"Эта реформа (медицинская. – Ред.) имеет слабые места... Реформой должны быть довольны как пациенты, так и медики всех уровней", – добавил Зеленский, призвав представителей власти исправить ошибки.

Кроме того, по его словам, в ближайшие два года в Украине должна заработать сеть трансплантологических центров, которые избавят украинцев от необходимости делать операции за границей.

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Напомним, как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в бюджет-2021 также закладываются средства на повышение зарплат врачам экстренной медицинской помощи до 22 тыс. гривен. При этом для экстренной медпомощи будут вводиться индикаторы качества работы, например время доезда и маршрутизация.

Ранее Зеленский уже говорил, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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