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Медикам недоплатили миллионы гривен из COVID-фонда

22 января, 14:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Счетная палата проверит, что случилось с деньгами

В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн гривен на доплаты медикам. Это почти 35% от запланированной на год суммы. Счетная палата уже собирается провести проверку и выяснить, насколько эффективно и в каких целях использовались бюджетные средства.

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Такие данные обнародовал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Он уточнил, что речь идет только о дополнительных выплатах работникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава. Это выплаты, которые ввели с сентября 2020: врачам – 70% от оклада, медсестрам – 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу – 25% от минимальной зарплаты.

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По словам Пацкана, в Фонде на эти доплаты было запланировано 337 млн ​​грн – на доплаты (в среднем 2600 грн на человека) более для 26 тысяч медиков в 100 медучреждениях. По факту же, на доплаты направили только 221 млн грн, но уже для 192 медучреждений.

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При этом в конце октября 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что все больницы Украины получили деньги на надбавки медикам. Пацкан же считает, что выплаты не дошли до людей.

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"Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены", - заявил Пацкан.

Напомним, в 2021-м создание отдельного COVID-фонда не планируется. При этом ранее звучали заявления, что Фонд борьбы с COVID-19 так назвали по ошибке. В "Укравтодоре", например, считают это название "коммуникационным промахом" исполнительной власти.

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Источник: Сегодня

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