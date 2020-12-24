Медиа-бизнес, журналисты и издатели просят разрешить продажу прессы во время локдауна

Украинская ассоциация медиа-бизнеса, Национальный союз журналистов и Ассоциация независимых региональных издателей обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову относительно препятствования свободному доступу граждан Украины к информации во время локдауна.

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В совместном обращении они выражают большую обеспокоенность тем фактом, что в Постановлении КМУ №1236 от 09.12.2020 г. – в пункте 3, подпункт 4, касающемся торговли товарами, отсутствует прозрачность в отношении торговли прессой, и считают это угрозой для конституционного права граждан на доступ к информации.

Медиа-бизнес, журналисты и издатели просят дать однозначное объяснение и внести соответствующие изменения в Постановление КМУ №1236, чтобы обеспечить возможность приобрести печатное средство массовой информации и оплатить покупку на кассе.

По их мнению, экземпляр(ры) потребитель должен иметь возможность свободно выбрать в торговом зале продуктового магазина (супермаркета) в месте, где обычно размещена пресса.

Подписанты обращения просят добавить прессу в список группы товаров, разрешенной к продаже в части 3 пункта 4 Постановления КМУ №1236 в следующем виде:

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4) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, ПЕЧАТНЫМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРЕССОЙ). Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Напомним, локдаун в Украине будет введен с 8 по 24 января. Кабинет министров определил ряд жестких ограничений – работать будет только критическая инфраструктура, а доступными будут только товары и услуги первой необходимости.

В перечень объектов критической инфраструктуры вошли магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи) заправки (без зон питания); банки, другие финучреждения; ветеринарные клиники; аптеки; гостиницы; почта; парикмахерские и салоны красоты при условии предварительной записи. А вот точки по продаже прессы в него не попали.

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