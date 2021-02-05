Mazda ищет в биотопливе альтернативу электромобилям

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor Corporation, входящая в ТОП-15 автопроизводителей мира, стала первой компанией по производству машин, вступившей в альянс eFuel Alliance. Он продвигает возобновляемые виды топлива, включая биотопливо и синтетическое горючее, которое многими рассматривается как альтернатива электромобилям.
Об этом сообщает сайт UkrAutoprom.
В Mazda отметили, что к 2030 году планируют предложить полностью электрические или гибридные версии всех своих моделей. Но при этом японцы выразили уверенность в том, что двигатели внутреннего сгорания продолжат использоваться еще долгие годы.
Синтетическое топливо подразумевает изготовление на химических заводах из атмосферного углекислого газа и водорода горючих углеводородов, которые можно использовать в двигателях внутреннего сгорания. При их сжигании в атмосферу выбрасывается то же количество парникового углекислого газа, что и поглощается заводом. Таким образом, при использовании такого горючего доля СО2 в составе атмосферы Земли не меняется, при условии, что само химическое производство работает на чистой энергии.
Биотопливо более традиционно и используется уже давно. По сути это получение горючего из растительного сырья. При его сжигании выделяется то же количество СО2, что поглощается растениями во время роста. Однако недостатком такого топлива является потребность в большом количестве сельскохозяйственных земель.
Напомним, винницкие ученые разработали экологически чистое биотопливо, которое изготовляют из сои, подсолнечника и рапса.
Впрочем, другие ученые предупреждают, что переход на биотопливо грозит нехваткой еды.
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